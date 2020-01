Katie Cassidy divorzia: l’attrice di Arrow e Gossip Girl si era sposata un anno fa (Di giovedì 9 gennaio 2020) È finito il matrimonio di Katie Cassidy, l’attrice nota per le serie tv Arrow e Gossip Girl È giunto al capolinea il matrimonio di Katie Cassidy, l’attrice nota in Italia per il ruolo di Laurel Lance in Arrow ma pure per quello di Juliet Sharp in Gossip Girl. L’interprete ha deciso di separarsi dal marito … L'articolo Katie Cassidy divorzia: l’attrice di Arrow e Gossip Girl si era sposata un anno fa proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

