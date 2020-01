Katia e Ascanio del Grande Fratello, ecco i figli Matilda e Tancredi. Belli come mamma e papà (Di giovedì 9 gennaio 2020) Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Entrambi protagonisti della quarta edizione, si sono innamorati nella “casa” e il loro legame è solidissimo anche oggi. Ascanio, dopo aver fatto parte del cast di fiction e programmi tra cui “Il treno dei desideri”, è tornato alla sua passione, il golf, mentre Katia è diventata un’influencer molto popolare su Instagram. Insieme hanno due figli e hanno condotto “Una valigia per due” su Sky. Recentemente la coppia ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip per “tutelare la famiglia” ma è apparsa in uno spot pubblicitario di un noto marchio di surgelati. Usciti dalla Casa (quell’edizione fu vinta da Serena Garitta), si sposarono l’anno dopo in un castello sul lago di Bracciano; nel 2007 è nata Matilda, poi è arrivato Tancredi.



