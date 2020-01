Kate Middleton come Lady D: stupisce Buckingham Palace [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ore concitate a Buckingham Palace: Harry e Meghan stanno ufficialmente divorziando dalla famiglia reale e nel frattempo Kate sta festeggiando il 38° compleanno ma gli auguri della cognata non sono arrivati… Happy BDay, Kate! Kate Middleton stupisce ancora, questa cosa lasciando davvero tutti a bocca aperta. Nella serata dedicata all’ambasciatore del Regno Unito, la duchessa di Cambridge ha indossato un bellissimo abito blu notte e …. una tiara davvero particolare. A chi sarà appartenuto questo bellissimo gioiello? Scopritelo nell’articolo. Una vera regina Ieri sera si è svolta la serata di gala a Buckingham Palace in onore dell’ambasciatore del Regno Unito. Ovviamente non poteva mancare la giovane coppia reale e la bellezza di Kate Middleton ha lasciato tutti a bocca aperta. La duchessa di Cambridge ha indossato un bellissimo abito in velluto nero ... Leggi la notizia su velvetgossip

rtl1025 : ???? '#HarryandMeghan lasciano famiglia reale. Regina è infastidita, non ne sapeva nulla, decisione presa senza infor… - vogue_italia : 38 elegantissimi anni oggi: i best look di Kate Middleton secondo noi - Juventustan : RT @girlscandoit_: Cioè Kate Middleton ha trentotto anni TRENTOTTO ed è sempre più perfetta. -