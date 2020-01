Karate, la stagione 2020 comincia con la tappa di Serie A a Santiago de Chile: in palio punti pesantissimi per le Olimpiadi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 2020 sembra avere tutti i presupposti per essere un’annata storica per il Karate. Le Olimpiadi di Tokyo sono chiaramente l’appuntamento a cui tutti i Karateti puntano con decisione e, a causa dell’avvicinarsi dei Giochi estivi, la stagione comincerà ben prima del solito: la World Karate Federation ha infatti stabilito come primo evento dell’anno la tappa di Serie A a Santiago de Chile, in programma per questo fine settimana (10-12 gennaio). Il weekend cileno sarà il primo dei sei eventi in calendario che si disputeranno prima del 6 aprile 2020, una data cruciale per il mondo del Karate dal momento che sarà il giorno in cui i ranking verranno “congelati” e andranno ad assegnare in maniera definitiva i posti previsti per le Olimpiadi di Tokyo (quattro per ogni categoria olimpica, più uno per la nazione ospitante). È palese, dunque, che si tratta di una fase ... Leggi la notizia su oasport

MoorMuni : RT @fioregherardi: ?? DON KARATE è la festa danzante del festival MetJazz! Il 29 gennaio al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci #hi… - ilikefinemusic : RT @fioregherardi: ?? DON KARATE è la festa danzante del festival MetJazz! Il 29 gennaio al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci #hi… - fioregherardi : ?? DON KARATE è la festa danzante del festival MetJazz! Il 29 gennaio al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecc… -