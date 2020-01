Juventus Women, Maria Alves: «Voglio fare la storia qui» (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’attaccante brasiliana della Juventus Women Maria Alves ha parlato del suo impatto nel calcio italiano Maria Alves ha commentato i primi mesi nel calcio italiano con la maglia della Juventus Women: «Materiale, centro d’allenamento e campi, in Brasile non abbiamo situazioni simili e quello influenza le nostre prestazioni. Nella Juve non ho questa difficoltà, la società ci rende le cose facile». «Il mio obiettivo è vincere più titoli possibile con la Juve, fare la storia qui e conquistare la Nazionale per disputare l’Olimpiade di Tokyo», ha concluso l’attaccante brasiliana ai microfoni di Esporte Interattivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

“La famosa frase sulle ‘4 lesbiche?'” - la risposta dell’allenatrice della Juventus Women sorprende tutti : L’allenatrice della Juventus Women , Rita Guarino, si è concessa ai microfoni de “La Stampa”, affrontando anche il tema dei pregiudizi degli uomini sul calcio femminile. Tra i vari passaggi, ne spicca uno molto interessante, in cui la protagonista va controcorrente, sorprende ndo nella risposta . “La sciagurata frase sulle ‘quattro lesbiche’ quanto male ha fatto?’ È stata una fortuna – ha ...

Calcio Femminile - Juventus Women regina incontrastata della Serie A : Calcio Femminile : ancora una volta la Juventus Women è la regina della Serie A. Dominio assoluto delle bianconere Dieci partite, nove vittorie e un pareggio. Sei lunghezze dal secondo posto. Titolo di Campionesse d’Inverno e, ben più importante, Supercoppa Italiana in tasca. Sono i numeri dell’incredibile prima parte di stagione della Juventus Women di Rita Guarino. Le bianconere sono le dominatrici assolute del girone e nessuna ...

Women - Tavagnacco Juventus femminile si giocherà al Rocco di Trieste : Tavagnacco Juventus Women andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste : il comunicato della Divisione Calcio femminile La Juventus Women inizierà il proprio 2020 calcistico contro la formazione femminile del Tavagnacco . Il match andrà in scena a sorpresa allo Stadio Nereo Rocco di Trieste , impianto che conta più di 30.000 posti. La notizia arriva dal comunicato della Divisione Calcio femminile , che ha ufficializzato gli orari della ...

Juventus Women - Guarino : «2019 da incorniciare - chiudiamo con tre titoli» – VIDEO : Juventus Women , Rita Guarino commenta il successo delle sue ragazze: «Un anno da incorniciare , 2020 con gli stessi propositi» Rita Guarino , allenatore della Juventus Women , ha parlato poco dopo il successo ottenuto dalle sue giocatrici in casa contro il Pink Bari. Queste le parole del tecnico: «Un anno da incorniciare , straordinario, il 2019 lo chiudiamo con 3 titoli, con solo vittorie in casa. Restare in testa con 5 ...

Juventus Women Pink Bari 2-0 : cronaca e tabellino : A Vinovo, la 10ª giornata della Serie A femminile 2019/20 tra Juventus Women e Pink Bari : sintesi, tabellino , risultato, cronaca e voti (Mauro Munno inviato a Vinovo) – La Juventus Women si laurea campione d’inverno con una giornata di anticipo grazie al 2-0 maturato a Vinovo contro la Pink Bari . Le bianconere centrano la decima vittoria interna in 10 partite di campionato nell’anno solare 2019 e si preparano a girare la boa col mirino ...

Juventus Women - Bonansea : «Inter Roma? Sarà una bella gara. Lazio? Può lottare per lo scudetto» : Juventus Women , le parole dell’attaccante bianconera Barbara Bonansea sulla sfida tra Inter e Roma e non solo L’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea , ospite degli studi di Sky Sport, ha commentato il match in programma alle 12:30 tra Inter e Roma e non solo. Ecco le sue parole. «Inter -Roma Sarà una bella gara, sono due squadre ottime. L’Inter non sta facendo vedere quello di cui è capace veramente magari oggi è la ...

Juventus Women - che goleada : 7-1 a Bergamo contro l’Orobica : Le bianconere di Rita Guarino dilagano contro l’Orobica Bergamo : la Juventus Women vince e convince: 7-1 al triplice fischio La differenza in classifica tra Juventus Women e Orobica Bergamo si riflette tutta sul campo. Le bianconere di Rita Guarino, nella gara andata in scena alle 14.30, hanno fin da subito indirizzato il match, aprendo le marcature con Cernoia. A poca distanza l’uno dall’altro sono poi arrivati i gol di ...

Juventus Women - Guarino : «Aluko? Non sapevamo di episodi razzisti» – VIDEO : Rita Guarino parla dell’addio di Enola Aluko che aveva denunciato alcuni episodi riconducibili alla discriminazione razziale – VIDEO Rita Guarino, dopo la vittoria della Juventus Women sulla Fiorentina, parla dell’addio di Enola Aluko. Ecco le sue parole. ALUKO – «Rincresce tantissimo l’addio di Aluko, che ha dato tantissimo alla Juventus ma siamo costretti a guardare avanti». DOPO ALUKO ...

