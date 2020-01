Juventus, Khedira torna ad allenarsi: «Di nuovo qui» – FOTO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Buone notizie per la Juventus: Sami Khedira è tornato a correre sull’erba dopo l’operazione al ginocchio compiuta il 4 dicembre Sami Khedira sta recuperando dall’operazione di pulizia del ginocchio effettuata il 4 dicembre. Nella FOTO pubblicata sui social si vede il centrocampista della Juventus che è tornato a correre. Il rientro è previsto per inizio aprile, ma nel frattempo il tedesco si è detto felice per questo piccolo traguardo: «Di nuovo qui – ha commentato – Mi sento così bene ad essere di nuovo sull’erba». View this post on Instagram Here we go again Leggi la notizia su calcionews24

