Juventus, infortunio Higuain: affaticamento alla coscia sinistra, Roma a rischio! (Di giovedì 9 gennaio 2020) infortunio Higuain- Secondo quanto riportato dall’ultimo report della Juventus sull’ultimo allenamento giornaliero, Gonzalo Higuain ha svolto allenamento differenziato a causa di un piccolo problema al muscolo della coscia sinistra. La sua presenza per il match contro la Roma resta a forte rischio, ma la sensazione è che il giocatore possa partire dalla panchina figurando così … L'articolo Juventus, infortunio Higuain: affaticamento alla coscia sinistra, Roma a rischio! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

GoalItalia : Khedira ritrova il campo: il centrocampista della Juventus torna a correre ad un mese dall’intervento al ginocchio… - forzaroma : Roma-Juventus, #Fazio ancora out per infortunio #ASRoma - infoitsport : Juventus, infortunio Higuain: suona l’allarme, ultimissime in vista di Roma -