Juventus, importante recupero per Sarri: ritorno da titolare? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Juventus – Finalmente buone notizie per Sami Khedira. Il tedesco torna a correre dopo mesi di assenza dai campi. Dopo un’ottima partenza, nella quale si è confermato come uno dei cardini del centrocampo della Juventus, a fine 2019 si è dovuto fermare a causa di problema al ginocchio che da qualche settimana non gli stava permettendo di esprimersi con continuità. Il centrocampista bianconero lo scorso 4 dicembre si è sottoposto ad Augsburg ad un intervento in artroscopia di pulizia del ginocchio sinistro che, come confermato dal club bianconero, l’avrebbe costretto ad uno stop di circa tre mesi. Juventus, Khedira torna ad allenarsi A poco più di un mese da quell’operazione, Khedira è tornato ad allenarsi sul campo e ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Khedira non sarà nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri prima di metà ... Leggi la notizia su juvedipendenza

tuttosport : #CristianoRonaldo: “Tripletta? La #Juve è la cosa più importante” - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, nel 2019 boom di Official Fan Club in tutto il mondo: Juventus Fan Club – Si chiude un 2… - pippo121949 : @SkySport Alla #Lazio in questo momento gli stanno girando...bene, a qualcun altro gli stanno girando...non sempre… -