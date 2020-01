Juve Stabia, il vice presidente D’Elia: “Il 2019 anno da 10 in pagella” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoVincenzo D’Elia, amministratore unico della Juve Stabia, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, analizzando la situazione attuale della compagine gialloblu, non solo per quanto concerne i risultati sportivi, ma anche per la questione stadio. “La situazione Romeo Menti sembra essere significativamente migliorata – ha dichiarato D’Elia – c’è stato uno sforzo straordinario e la Lega ci ha riconosciuto i tempi per l’adeguamento delle strutture che non sono stati rispettati. Ultimamente abbiamo sollecitato l’amministrazione comunale sull’argomenti e, devo dire la verità, si sono subito messi in moto”. Sul campionato in corso, D’Elia ha le idee chiare: “Siamo partiti male, abbiamo attraversato un momento difficilissimo, ma la squadra ha dimostrato carattere, non si è mai abbattuta. Il ... Leggi la notizia su anteprima24

