Justin Bieber sta male, rivela: “Ho una grave malattia” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tutti i fan di Justin Bieber hanno vissuto momenti di apprensione in seguito alla scoperta fatta nelle ultime ore. Il cantante sarebbe malato. Secondo quanto rivelato dal portale TMZ prima e confermato dallo stesso artista dopo, Justin soffrirebbe di una grave sindrome nota come la malattia di Lyme. Patologia molto complicata che qualche tempo fa aveva portato quasi alla morte Avril Lavigne. Bieber ha voluto mantenere il riservo fino a questo momento. Secondo quanto si legge sul sito TMZ: “Justin Bieber rivelerà nel suo documentario perché così tante persone pensavano che stesse combattendo la depressione. In realtà era depresso, ma solo perché gli era stata diagnosticata malattia di Lyme”. La conferma di Justin Bieber Sempre sul portale di informazione si apprende nel dettaglio, con quali sintomi la malattia ha colpito Justin Bieber. Su TMZ si legge ancora: “Fonti che ... Leggi la notizia su velvetgossip

