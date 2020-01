Justin Bieber rivela di aver la malattia di Lyme: “Molte persone dicevano che mi drogavo, la realtà è che sono malato” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il cantante Justin Bieber rivela di avere la malattia di Lyme Justin Bieber è malato: a rivelarlo è stato lui stesso attraverso un post su Instagram in cui ha dichiarato di aver contratto la malattia di Lyme. Il post del noto cantante canadese risale alla giornata di mercoledì 8 gennaio. “Mentre molte persone dicevano che avevo un aspetto di merda, che mi facevo di metanfetamine , ecc., non si son resi conto che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una grave mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale” ha scritto Bieber. L’artista ha poi affermato che racconterà la sua malattia in una serie di documentari trasmessi su Youtube. “Ho passato un paio di anni difficili – ha continuato Bieber – ma ho trovato il giusto trattamento che mi aiuterà a curare ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Italia : Justin Bieber ha detto di avere la malattia di Lyme. Di cosa si tratta - SkyTG24 : Justin Bieber rivela: 'Ho la malattia di Lyme' - LaStampa : L’artista canadese rivela in un post su Instagram di avere contratto la sindrome causata dalla puntura delle zecche… -