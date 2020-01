Justin Bieber ha la malattia di Lyme, le ultime dichiarazioni: “Pensavano che fossi drogato” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber ha la malattia di Lyme. Le ultime rivelazioni arrivano dai contenuti del documentario Seasons che sarà trasmesso da YouTube a cominciare dal 27 gennaio, nelle serate del martedì e del mercoledì. Tra le anticipazioni, anche alcuni particolari del prossimo album che ha anticipato con il singolo Yummy, dedicato alla moglie Hailey. "Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una m***a, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale". La malattia di Lyme ha origine infettiva ed è molto difficile da diagnosticare nonostante i numerosi sintomi che l'accompagnano. Per questo motivo viene anche definita malattia invisibile. Tra le star ad averne sofferto, oltre a Justin ... Leggi la notizia su optimaitalia

