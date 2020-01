Justin Bieber affetto dalla malattia di Lyme | il cantante racconta la sua battaglia

Justin Bieber - annuncio shock ai fan : “Ho la malattia di Lyme” : Justin Bieber, cantautore, musicista e attore canadese, idolo delle teenager di tutto il mondo, ha rivelato su Instagram di essere malato: «Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme». L’artista, 26 anni il prossimo uno marzo, in un post sul social media ha raccontato: «Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una merda, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata ...

Che cos’è la malattia di Lyme che ha colpito Justin Bieber : «Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine, ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre a una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale». A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo, Yummy, Justin Bieber rivela, con un post sul suo profilo Instagram, di combattere da ...

Justin Bieber inaugura una nuova era con il singolo “Yummy” : Disponibile da oggi venerdì 3 gennaio l’attesissimo nuovo singolo “Yummy” che l’artista multiplatino ha annunciato alla vigilia di Natale e primo brano che anticipa il prossimo album in studio in uscita nel 2020. Countdown per la premiere del video di domani sabato 4 gennaio alle 18:00 al link https://JustinBieber.lnk.to/YummyVideo . In uno speciale trailer annunciata anche una docu-serie e le date del tour in Nord America in ...

Da Charlize Theron a Justin Bieber : le star che nel 2019 hanno tirato fuori tutti i loro demoni : Alcol, droghe, molestie sessuali, istinti suicidi: tutti i demoni confessati dalle star nel 2019Alcol, droghe, molestie sessuali, istinti suicidi: tutti i demoni confessati dalle star nel 2019Alcol, droghe, molestie sessuali, istinti suicidi: tutti i demoni confessati dalle star nel 2019Alcol, droghe, molestie sessuali, istinti suicidi: tutti i demoni confessati dalle star nel 2019Alcol, droghe, molestie sessuali, istinti suicidi: tutti i demoni ...

Justin Bieber - la moglie Hailey Baldwin si sfoga : “Fa male essere fatti a pezzi sui social” : Justin Bieber torna in radio con un nuovo singolo, Yummy, e subito si scatena la polemica sui social: ma stavolta nel mirino degli haters non c’è la popstar (che nel nuovo video sfoggia i capelli rosa) bensì sua moglie, Haley Baldwin. La modella americana in un lungo post su Facebook ha detto di essere stata attaccata online. Ma c’è di più: gli attacchi sarebbero partiti dallo stuolo di fan di Selena Gomez, cantante ed ex fidanzata ...

Justin Bieber : spuntano immagini inedite del tormentato passato : Justin Bieber torna alla musica con il nuovo singolo Yummy, disponibile da venerdì 3 gennaio. Sulla pop star canadese è incentrata pure la docu-serie Seasons Se siete fan di Justin Bieber probabilmente ne siete al corrente, sennò ve lo ricordiamo. Venerdì 3 gennaio è uscito il suo nuovo singolo, intitolato Yummy, di cui la pop star canadese ha concesso un’anticipazione in un teaser pubblicato appena prima di Natale. In cantiere un intero disco, ...