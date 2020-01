Iva Zanicchi tuona: "Perché a Sanremo vanno solo quelli di sinistra?" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Luca Sablone La cantante difende Rita Pavone: "Chi mette in mezzo la politica sulla sua partecipazione a Sanremo fa schifo. Lei non ha bisogno di raccomandazioni" Come già ci ha abituati, Iva Zanicchi dice la sua senza mezzi termini e giri di parole. Questa volta nel mirino è finito Sanremo: "Perché a Sanremo ci devono andare solo quelli di sinistra? Ma andiamo!". La cantante ha preso le difese di Rita Pavone, recentemente attaccata per la sua partecipazione al Festival della canzone italiana: "Chi mette in mezzo la politica sulla partecipazione di Rita Pavone fa schifo". L'attrice si è dunque schierata dalla parte dell'ex "Gian Burrasca", che torna in gara dopo 48 anni: "Ma vi sembra che una con la carriera di Rita abbia bisogno di raccomandazioni politiche?". Eppure secondo i "democratici" questa edizione sarebbe rivolta esclusivamente ai sovranisti e ai sostenitori della ... Leggi la notizia su ilgiornale

