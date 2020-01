Italo Moretti è morto: causa morte e chi era il giornalista Rai (Di giovedì 9 gennaio 2020) Italo Moretti è morto: causa morte e chi era il giornalista Rai Italo Moretti è morto la mattina di giovedì 9 gennaio 2020: aveva 86 anni e una lunga carriera alle spalle nella Rai come giornalista. Per l’informazione del servizio pubblico lavorò diversi anni come inviato all’estero, specialmente in America Latina, dove documentò le dittature in Cile e Argentina testimoniando la tragica storia dei desaparecidos. Andiamo a scoprire chi era Italo Moretti in questo breve profilo biografico. Chi era Italo Moretti Italo Moretti nasce a Giulianova, in Abruzzo, il 29 ottobre 1933. A soli 17 anni inizia la sua attività giornalistica a Perugia, collaborando con le redazioni locali di alcuni quotidiani nazionali. Nel 1966, all’età di 33 anni, entra in Rai restando nella sede umbra, ma sempre nello stesso anno si trasferisce a Roma, dove inizia come radiocronista per il Giornale Radio. ... Leggi la notizia su termometropolitico

Tg3web : Ci ha lasciato questa mattina Italo Moretti, storica firma della Rai. Inviato prima al Giornale radio poi al Tg2 e… - repubblica : È morto Italo Moretti, ex direttore del Tg3 e inviato della Rai [aggiornamento delle 11:52] - DavidSassoli : Italo Moretti, ex direttore del Tg3 e inviato della Rai in America Latina. Raccontò il Cile ostaggio di Pinochet e… -