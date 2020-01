Italia-Brasile 1994, si gioca la rivincita (Di giovedì 9 gennaio 2020) Italia-Brasile 3-2. Come dimenticarla? Tutti hanno ancora negli occhi quel calcio di rigore di Roberto Baggio, con la palla che vola alta sopra la traversa consegnando al Brasile il Mondiale di Usa '94. La storia non la si può cambiare, ma 25 anni dopo l'Italia avrà la possibilità di giocarsi la rivincita: succederà il prossimo 9 gennaio allo stadio Presidente Vargas di Fortaleza, dove le vecchie glorie di Brasile e Italia scenderanno in campo per un'amichevole organizzata dalla federcalcio verdeoro. https://twitter.com/CBF Futebol/status/1211032646903578624Il più atteso, Roberto Baggio, non ci sarà. Lui che probabilmente darebbe tutto pur di calciare di nuovo quel rigore, lui che con i suoi gol ci aveva portato fino alla finale, lui che quell'attimo se lo porterà dietro per sempre: «Ancora oggi non dormo bene per ... Leggi la notizia su gqitalia

