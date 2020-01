Iran, ora l’attacco Usa potrà avere conseguenze anche in Venezuela (Di giovedì 9 gennaio 2020) di Diego Battistessa * In Venezuela il 2020 è iniziato letteralmente “col botto”. L’attacco portato a termine dalle forze statunitensi all’aeroporto di Baghdad venerdì 3 gennaio, nel quale è stato ucciso Qassem Soleimani, capo dell’unità speciale Al Quds dei Guardiani della rivoluzione, avrà delle conseguenze importanti anche in Venezuela. Non è un mistero infatti che tra il paese della rivoluzione bolivariana e l’Iran esista una forte alleanza fin dai tempi di Hugo Chavez e Mahmoud Ahmadinejad. Il volo VO-3006 della compagnia aerea Venezuelana Conviasa con rotta Caracas-Damasco-Teheran fu inaugurato a marzo del 2007 e operativo fino al 2010. Nonostante fosse una rotta poco transitata e che generava ingenti perdite per le casse statali Venezuelane, fu mantenuta per tre anni. Il volo fu soprannominato dai detrattori della rivoluzione chavista come “aeroterror” per i sospetti che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

