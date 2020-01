Iran, nuovo attacco alle basi militari USA: razzi nella zona verde (Di giovedì 9 gennaio 2020) Continuano gli attacchi dell’Iran nei confronti delle basi militari americana. Lanciati razzi anche nella zona verde di Baghdad. Continua a far paura la guerra, oramai quasi di certo scoppiata, tra Iran e Stati Uniti. Infatti, durante la notte italiana, le truppe Iraniane hanno dato vita a nuovi attacchi contro le basi missilistiche americane. I razzi … L'articolo Iran, nuovo attacco alle basi militari USA: razzi nella zona verde proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

