Inter, gioco d’anticipo su Tonali. Kjaer verso il Milan in cambio di Caldara (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stavolta non c’è smentita che tenga. L’Inter esce allo scoperto e, dopo il ratto di Kulusevski, vuole restituire il ‘favore’ alla Juve mettendo le mani su Sandro Tonali, l’oggetto del desiderio di mezza Europa. L’ad Interista ha avviato nelle ultime ore contatti concreti con il Brescia e gli agenti del calciatore per impostare la trattativa e mettere radici profonde per l’estate. Su Tonali ci sono anche la Juve e le big d’Europa (su tutti il Psg che vorrebbe ripetere l’operazione Verratti). Il presidente dei lombardi, Cellino, ha già fissato il prezzo :vuole 50 milioni di euro e l’impressione è che la cifra, un po’ come quella sparata da Giulini del Cagliari ai tempi per Barella, non sia poi così distante dalla realtà. E così Marotta, con la benedizione di Zhang, è pronto all’attacco decisivo. Via libera per ... Leggi la notizia su open.online

