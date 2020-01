Insegnare, Era il Mestiere Più Bello del Mondo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sedici anni di insegnamento. Esperienze molteplici alla secondaria di primo e secondo grado. Sacrifici, tanti kilometri alle spalle, il ruolo, non so quanti master, ormai non li conto più…Laurea, Siss, concorso, tutto superato sempre brillantemente e a pieni voti. Ho sempre messo la Scuola al primo posto in tutta la mia esistenza. Sin da bambina avevo le idee chiare. Era quello che ho sempre desiderato. La scuola è sempre stata al centro di tutta la mia esistenza. Continuo a studiare, a reinventarmi tutti i giorni perché non potrebbe essere diversamente per me. Sono anche apprezzata da molti alunni e stimata da tanti colleghi. Eppure mi sento stanca, sola, in piena crisi… La mia vita privata non ha nulla a che vedere con questa crisi, anzi, è ciò che al momento mi tiene a galla. Sono una donna fortunata e amata. Sono una moglie e una madre realizzata. Eppure la scuola mi ... Leggi la notizia su youreduaction

