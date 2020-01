Influenza 2020: vaccino universale vicino, ecco come funziona (Di giovedì 9 gennaio 2020) Influenza 2020: vaccino universale vicino, ecco come funziona Influenza 2020, temuta ma forse non come l’anno scorso: preoccupa comunque la lunghezza e l’aggressività dei sintomi, soprattutto nei soggetti più a rischio, come bambini e anziani. Al di là dei timori che periodicamente sopraggiungono in inverno, negli ultimi tempi si parla anche di un possibile vaccino universale contro l’Influenza, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe sempre più vicino. vaccino antInfluenzale, com’è cambiato l’uso negli anni – Infografiche Influenza 2020: vaccino universale, a che punto siamo? “Molti degli attuali vaccini non sfruttano la proteina Na”, ha affermato Gilbert Gonzalez della Georgia State University, “che sta diventando un antigene sempre più importante nella ricerca dei vaccini anti-Influenzali”. come riporta Il Mattino, che cita la rivista Advanced ... Leggi la notizia su termometropolitico

