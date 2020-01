Influenza 2020: Come ridurre il rischio di contagio del virus influenzale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ogni anno, nell’Unione Europea, 50 milioni di persone contraggono il virus dell’Influenza e si stima che tra 15.000 e 70.000 muoiano per cause associate. A fare il punto è la Settimana per la consapevolezza dell’Influenza, una campagna di comunicazione promossa dalla Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che mira ad aumentare la diffusione della … L'articolo Influenza 2020: Come ridurre il rischio di contagio del virus Influenzale proviene da 2A News. Scritto da Patrizia Zinno Leggi la notizia su 2anews

Agenzia_Ansa : Influenza, vicini ai due milioni di casi in Italia #ANSA - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Influenza, vicini ai due milioni di casi in Italia #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Influenza, vicini ai due milioni di casi in Italia #ANSA -