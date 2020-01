Incidenti sul lavoro: morto operaio colpito da pezzo di ferro (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nuova tragedia sul lavoro. A perdere la vita, questa volta, è un operaio di 52 anni Marco Viviani, residente a Segromigno in Piano, in provincia di Lucca. La vicenda è accaduta martedì 7 Gennaio 2020. Viviani è morto dopo essere stato colpito da un pezzo di ferro che si è staccato da una gru in un cantiere. Lascia la moglie Paola e due figli. L’uomo era impiegato presso la ditta Rm di Porcari. L’incidente mortale è avvenuto mentre stava smontando una vecchia gru in un cantiere edile ormai dismesso ad Altopascio. I proprietari dell’area avevano appaltato alla ditta, specializzata nelle demolizioni, bonifiche e recuperi di rottami ferrosi, lo smontaggio della gru. Dell’operazione si occupava Marco Viviani, operaio molto esperto in questo tipo di lavori. Incidenti sul lavoro: morto operaio In base a quanto ricostruito, il 52enne stava lavorando con la fiamma ... Leggi la notizia su notizie

