Incendi in Australia: esercito al lavoro per prevenire altri danni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non si è ancora fermata l'emergenza Incendi in Australia e su più fronti si lavora per scongiurare altri roghi. L'esercito Australiano partecipa alle operazione di pulizia e prevenzione degli Incendi che stanno devastando il sud-est dell'Australia. I militari hanno bussato porta a porta avvisando i residenti di lasciare la città di Parndana, a Kangaroo Island, dopo che un vasto Incendio si è abbattuto nella zona, con temperature che hanno raggiunto i 38 gradi. Nello stato di Victoria, i funzionari hanno prolungato lo "stato di calamità" per altre 48 ore. I vasti Incendi hanno ucciso almeno 26 persone, distrutto più di 2mila case e bruciato circa 8 milioni di ettari: un'area grande quanto l'Irlanda. Le fiamme si sarebbero estese per 12mila chilometri, fino al Brasile e all'Argentina. Il 2019 è stato, per l'Australia, ...

