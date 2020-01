Incendi Australia, l’allarme degli ambientalisti per le foreste decimate dalle fiamme ma il “bush” è “fatto per bruciare” e sta già ricrescendo [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gli Incendi continuano a colpire l’Australia sudorientale, devastando ettari di terra e abitazioni. Si stima che siano circa 10 milioni gli ettari andati in fumo negli ultimi mesi, con conseguenti ripercussioni sulla fauna locale. A bruciare sono soprattutto le foreste di eucalipto e il “bush”, una savana semi arida simile alla macchia mediterranea. Come molte piante autoctone delle aree inclini agli Incendi, gli alberi di eucalipto si sono adattati a sopravvivere e persino a prosperare in un Incendio. Le fiamme di eucalipto cadute creano densi tappeti di materiale infiammabile e la corteccia degli alberi si stacca in lunghe strisce che cadono al suolo, fornendo ulteriore combustibile che attira il fuoco dal suolo fino alle foglie, creando enormi Incendi in grado di diffondersi rapidamente fino alle parti più alte delle foreste di eucalipto. Inoltre, l’olio di eucalipto è ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

