In quasi 30 anni, gli incidenti stradali nel mondo sono aumentati (ma sono diminuiti i decessi) (Di giovedì 9 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Il 2020 parte con un po’ di numeri e statistiche. Sulla rivista medica internazionale Bmj Injury Prevention è stata appena pubblicata una fotografia degli incidenti stradali avvenuti nel mondo negli ultimi trent’anni circa, dal 1990 al 2017. Lo studio, che fa parte dell’annuale Global Burden of Disease, riferisce che a livello globale c’è stato un aumento di incidenti stradali di circa il 15%, ma complessivamente il trend dei decessi è in calo. La fascia di popolazione più coinvolta è quella dei maschi tra i 24 e i 29 anni. Aumentano gli incidenti Dai dati risulta che il tasso di incidenza degli infortuni stradali in tutte le fasce d’età è aumentato del 15,7% dal 1990 al 2017. L’incremento maggiore si è osservato in Sri Lanka (143,3%), Cina (130,3%) e Isole Marshall (121,5%), mentre Portogallo, Etiopia e Corea del Sud hanno ... Leggi la notizia su wired

