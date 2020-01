In arrivo novità per NieR? Il producer Yosuke Saito ha qualcosa in mente per il decimo anniversario della serie (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nell'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Famitsu, il produttore di NieR: Automata, Yosuke Saito, ha menzionato qualcosa di interessante legato alla serie.Saito-san menziona che in relazione al decimo anniversario di NieR, "questo e un titolo non annunciato" (o titoli, non è inclusa una chiara differenza tra singolare e plurale) stanno procedendo in parallelo, e saranno annunciati al momento opportuno.Sarà sicuramente interessante vedere cosa intende Saito-san con la sua criptica affermazione, ma non ha fornito ulteriori informazioni, quindi dovremo aspettare e vedere cosa succederà.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

