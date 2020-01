Il trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 ci offre davvero un assaggio della potenza della next-gen? - articolo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Abbiamo visto frammenti di Halo Infinite nel corso degli ultimi anni, ma il recente reveal di Senua's Saga: Hellblade 2 è stato scelto per dimostrare le capacità grafiche dell'hardware delle console next-gen. Tuttavia c'è confusione riguardo alla natura del contenuto mostrato, che ci è stato descritto come "contenuto che gira in real-time ed in-engine", due termini difficilmente accomunabili e compatibili. Dando per buono che sia molto più del solito trailer in CG o del tanto demonizzato 'target render', cosa ci dice questo trailer della visione di Microsoft riguardo alla prossima generazione di console? L'aspetto è davvero fantastico ma riusciamo a quantificare e qualificare l'avanzamento tecnologico in base a un solo trailer?L'utilizzo del termine 'in-engine' è una di quelle sigle roboanti e ammalianti che però all'atto pratico non significano assolutamente niente. Basandoci però sui ... Leggi la notizia su eurogamer

