Il trailer di Locke & Key | una nuova serie tv tratta dai fumetti

Dopo una lunga attesa, ecco l'adattamento della graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodriguez Locke & Key. Apprezzata per la sua trama intrecciata e per la fantasmagorica realizzazione visiva, l'opera a fumetti attendeva da tempo una sua versione televisiva, fin da quando nel 2011 la Fox aveva tentato la produzione di un episodio pilota, che però poi non venne mai realizzato. Ora, a prendere in mano il progetto, è stato Netflix, dove il titolo debutterà il prossimo 7 febbraio. Nel frattempo, in queste ore, è stato pubblicato il trailer, che ci immerge nelle atmosfere misteriose e a tratti inquietanti di questa storia. Come si vede nella clip di anticipazione, le vicende ruotano attorno ai tre figli della famiglia Locke: dopo la morte del padre, assassinato in circostanze poco chiare, i fratelli si trasferiscono con la madre nella dimora

