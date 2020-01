Il terzo raid. Usa uccidono capo talebano come al-Baghdadi e Soleimani (Di giovedì 9 gennaio 2020) Uccidere con raid mirati, colpire i nemici facendo fuori i vertici. La strategia dell’amministrazione Trump trova una nuova conferma in Afghanistan, dove il Mullah Nangyalai ha fatto la stessa fine di Abu-Bakr al Baghdadi, califfo dell’Isis ucciso a ottobre scorso nel nord della Siria, e di Qassem Soleimani, comandante delle Quds Force iraniane, fedelissimo dell’Ayatollah Ali Khamenei e mente della strategia mediorientale del regime di Teheran. A Shindand, in Afghanistan, un comandante chiave dei talebani, Mullah Nangyalai, è stato ucciso insieme a 15 miliziani in un attacco con un drone: lo hanno reso noto all’ANSA funzionari locali. Nell’attacco, avvenuto nel distretto di Zirkoh, circa 127 km a sud di Herat, sono morti anche otto civili.Un portavoce militare americano ha detto che le forze Usa nel Paese, “su richiesta delle forze di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

