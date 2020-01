Il Segreto, le anticipazioni delle prossime puntate: alleanze pericolose (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cosa devono aspettarsi le appassionate e gli appassionati della soap-opera spagnola Il Segreto dalle prossime puntate? Seguiteci per sapere tutte le anticipazioni! I dubbi di Donna Francisca Donna Francisca Montenegro, insieme a Raimundo, nutre seri dubbi nei confronti di Fernando Mesia … e con ragione: questi infatti sta lavorando a un piano criminale per distruggere per … L'articolo Il Segreto, le anticipazioni delle prossime puntate: alleanze pericolose proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni Spagnole: Francisca Severo e Carmelo si alleno per salvare Irene e Raimundo dalle grinfie… - KontroKulturaa : Il Segreto, anticipazioni: Francisca sente la mancanza di Raimundo - - KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni: Fernando rapisce Raimundo e Irene, poi tende una trappola a Francisca - -