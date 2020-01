Il saluto al gruppo WhatsApp “Revenge Porn” di un candidato della Lega in Calabria (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il saluto al gruppo “Revenge Porn” di un candidato della Lega in Calabria Sta facendo molto discutere nelle ultime ore un video diventato virale nel quale un candidato della Lega in Calabria saluta gli amici del gruppo WhatsApp “Revenge Porn” con tanto di sigaro in bocca, comodamente dalla sua vasca da bagno in un albergo della Capitale. Nel video, che qualcuno ha fatto girare con la scritta “il nipote di Cetto La Qualunque candidato nella Lega”, si vede l’interessato alle prese con un sigaro che, dopo aver affermato di aver partecipato alla manifestazione organizzata da Matteo Salvini, brinda con un bicchiere di whisky e manda un saluto al gruppo che, appunto, si chiama ‘revenge porn’. In Calabria, il prossimo 26 gennaio, si terranno le elezioni regionali. Il protagonista del video sarebbe un candidato della Lega che già in passato ha ricoperto ruoli ... Leggi la notizia su tpi

