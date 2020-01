Il pensiero positivo dei Bowland, la band che viene da Teheran (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoIl party BePositive a Pitti UomoQuando hanno dovuto scegliere un nome per il loro progetto musicale, hanno adottato una parola che nella loro lingua d’origine contenesse tutta la forza del loro sogno. Bowland in farsi infatti significa «alto» e «forte» perché quando Leila «Lei Low» Mostofi, Pejman Fani e Saeed Aman hanno deciso di scommettere sulla musica non volevano solo provarci ma riuscirci. Fiorentini di adozione ma iraniani di nascita, i Bowland hanno animato uno degli eventi del ricco cartellone della 97esima edizione di Pitti: per ... Leggi la notizia su vanityfair

