Il Parlamento britannico vota contro l’Erasmus, De Maio (Ang): “Grave ferita per i giovani dell’Unione Europea” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Regno Unito interrompe Erasmus, De Maio: “Grave ferita per i giovani dell’Unione Europea” Mercoledì 8 gennaio la Camera dei Comuni del Regno Unito ha detto addio alla piattaforma che include il programma di scambio culturale europeo tra studenti, l’Erasmus, che ha fatto conoscere milioni di giovani in tutta l’Unione Europea. Con 344 voti favorevoli e 254 contrari, la Camera dei Comuni ha respinto la “New Clause 10” del disegno di legge sulla Brexit – proposta dai liberal democratici – che, qualora fosse passata, avrebbe imposto al governo di continuare a negoziare la piena appartenenza nel Regno Unito al programma Erasmus+ anche dopo il 2020, quando finirà l’attuale ciclo già finanziato e soprattutto quando Londra uscirà dall’Ue. Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’ente del Governo che gestisce in Italia i programmi ... Leggi la notizia su tpi

chiaragribaudo : Il Parlamento britannico ha compiuto un vero e proprio furto. Negare l'#Erasmus ai giovani significa rubare alle fu… - patprad69 : @catlatorre Ho ritwittato e solo dopo ho controllato. In effetti non è così, è stato equivocato un voto del parlame… - sunlikesme : RT @antonellocapor2: Che decisione miserabile quella del Parlamento britannico di ritirarsi anche dall'#Erasmus. Era l'unico progetto europ… -