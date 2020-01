Il “nuovo Vietnam” promesso da Khamenei a Trump dura mezz’ora (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma. Il “nuovo Vietnam” promesso dalla Guida suprema Khamenei contro l’America per vendicare la morte del generale Suleimani è durato circa mezz’ora attorno alle due di notte di ieri e si è concluso senza uccidere nemmeno uno dei cinquemila soldati americani di stanza in Iraq. Secondo fonti del gov Leggi la notizia su ilfoglio

Ultron65 : RT @LaVeritaWeb: Funerali con bagno di folla a Teheran per Qassem Soleimani, poi la salma va nella città di Qom, luogo sacro degli sciiti.… - InsalatinaMista : Anche x la superpotenza USA impantanarsi in un nuovo Vietnam è una trappola mortale. - Sciandi : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] L'agenzia di stato iraniana dice '80 morti americani', il Pentagono dice: zero. Se tutto va bene il “nuovo Vietnam… -