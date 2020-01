Il nuovo cacciatore spaziale di pianeti ha scovato “una sorella della Terra” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo il mitico Kepler (ormai disconesso) il nuovo telescopio spaziale Tess ha portato alla scoperta di pianeti simili al nostro. Il cacciatore di pianeti della Nasa ha svelato l’esistenza di una sorella della Terra che si trova nella cosiddetta zona abitabile, ossia alla distanza ideale dalla sua stella per avere acqua allo stato liquido in superficie. La stella si chiama TOI 700 d, è distante 100 anni luce. Il risultato è stato annunciato a Honolulu, al convegno della Società Astronomica Americana, dal gruppo guidato da Emily Gilbert, dell’università di Chicago. Vi partecipano anche gli italiani Giovanni Covone, astrofisico dell’università Federico II di Napoli e associato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), e lo studente Luca Cacciapuoti della Federico II. Exoplanet discovery! ???? Our @NASAExoplanets mission @NASA TESS ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

