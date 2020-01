Il Lupo “Arvo” ritorna in libertà nei boschi del Parco Nazionale della Sila (Di giovedì 9 gennaio 2020) Vagava ferito sulla strada statale 107 nella notte tra l’uno e il due gennaio, quando è stato notato da parte di due cosentini in transito, Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, che a quel punto non avevano esitato a fermarsi e a chiamare i soccorsi con l’immediato intervento dei Carabinieri della stazione di San Pietro in Guarano, dei Carabinieri forestali del Parco Nazionale della Sila (coordinati dal Maggiore Angelo Battista Roseti), del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cosenza, dell’esperto Giacomo Gervasio (segue la specie in Sila e in altre zone) e di Gianluca Congi, quest’ultimo intervenuto nonostante libero dal servizio (lavora nel Corpo della Polizia Provinciale). ph G.Congi L’animale, dopo le attente cure ricevute, grazie alla collaborazione dei veterinari della VetLife di Cosenza, dell’Ente Parco Nazionale della Sila guidato dal presidente Francesco Curcio, dei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

