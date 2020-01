Il Grande Fratello Vip ha già il suo vincitore : Rocco Casalino (Di giovedì 9 gennaio 2020) Questo Grande Fratello Vip ha già un suo vincitore: Rocco Casalino. Abbandonate pronostici, nomination e televoti e mettetevi l’anima in pace.La proclamazione è avvenuta nel preciso momento in cui mercoledì sera Salvo Veneziano e Sergio Volpini sono stati sbrinati, come Sylvester Stallone in Demolition Man, e trasportati a venti anni di distanza da quella prima storica esperienza all’interno della casa di Cinecittà.Il Grande Fratello Vip ha già il suo vincitore : Rocco Casalino pubblicato su TVBlog.it 09 gennaio 2020 14:10. Leggi la notizia su blogo

