"Il film? Ha restituito umanità a mio padre" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stefano Zurlo; Stefano Zurlo Finalmente un film che non è una sentenza di condanna. «Ho ritrovato mio padre, la sua umanità, il suo carattere a tratti scontroso», racconta Stefania Craxi dopo aver visto a casa, lontano da occhi rapaci, Hammamet di Gianni Amelio, da oggi nelle sale. «Naturalmente il regista non ci offre l'affresco storico-politico di un'epoca, per quello ci vorrebbero gli americani o gli inglesi. Ma la tragedia di un uomo che ha fatto tanto per il suo Paese ed è morto lontano da casa, senza poter tornare in Italia, credo che venga fuori bene, molto bene, e faccia riflettere». Le ruvidezze del tratto. Le ansie e le paure. La nostalgia acuta come uno spillo e traditrice come tutti i sentimenti che si accendono all'improvviso per un dettaglio microscopico. Amelio dosa i diversi elementi e compone un quadro che ha radici profonde, anche se la fantasia e gli ... Leggi la notizia su ilgiornale

caldarolaf : RT @cristianodemajo: Abbiamo mandato @caldarolaf, che dopo l'intervista a Martelli è diventato il Psi editor di Studio, a vedere Hammamet,… - federicosarica : RT @cristianodemajo: Abbiamo mandato @caldarolaf, che dopo l'intervista a Martelli è diventato il Psi editor di Studio, a vedere Hammamet,… - cristianodemajo : Abbiamo mandato @caldarolaf, che dopo l'intervista a Martelli è diventato il Psi editor di Studio, a vedere Hammame… -