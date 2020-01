Il Festival Sanremo partirà con la stecca della viabilità ligure (Di giovedì 9 gennaio 2020) Più delle polemiche su chi salirà sul palco dell’Ariston, l’amministrazione si preoccupa di fare arrivare turisti, fan e operatori nella regione. Chi si avvicinerà alla città da Piemonte e Lombardia deve prepararsi a code in auto e a qualche disagio Leggi la notizia su ilsole24ore

N_DeGirolamo : Lasciate in pace Rita #Pavone e chiunque voglia cantare al Festival di #Sanremo! In questo Paese non si può esser… - NicolaPorro : Alla fine #RulaJebreal sarà presente al #Festival di #Sanremo. Ecco la provocazione di @gian_serino ???? - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… -