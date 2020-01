Il divorzio comincia al Madame Tussauds: le statue di Meghan e Harry allontanate dai reali (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il divorzio di Harry e Meghan dalla famiglia reale comincia al Madame Tussauds, il celebre museo delle cere di Londra. Secondo quanto annunciato dal direttore Steve Davies, infatti, le statue dei duchi di Sussex sono state spostate dalle stanze dedicate ai reali. “Essendo due tra le nostre opere più popolari tuttavia, non saranno tolte dal Museo”, ha precisato, “ma collocate in un’altra area importante”.“Come il resto del mondo abbiamo reagito alle sorprendenti notizie”, ha detto al quotidiano Independent il general manager del museo, Steve Davies. “Da oggi le figure di Meghan e Harry non appariranno più nel nostro set della famiglia reale”, ha aggiunto, confermando quanto svelato dalle foto postate su Twitter da numerosi visitatori di Madame Tussauds. Le effigi di cera di Meghan e Harry erano state presentate al ... Leggi la notizia su huffingtonpost

CleideFurlani : RT @HuffPostItalia: Il divorzio comincia al Madame Tussauds: le statue di Meghan e Harry allontanate dai reali - montielabonilla : RT @HuffPostItalia: Il divorzio comincia al Madame Tussauds: le statue di Meghan e Harry allontanate dai reali - HuffPostItalia : Il divorzio comincia al Madame Tussauds: le statue di Meghan e Harry allontanate dai reali -