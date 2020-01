Il Decreto sicurezza regala nuovi disastri. Deserti i bandi per l’accoglienza. Undici prefetture costrette a indire più volte gli appalti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Continui ricorsi al Tar, finanziamenti tagliati, Terzo Settore in ritirata, bandi di gara Deserti. In una parola, un disastro. Ecco l’ultimo regalo del Decreto sicurezza, il Decreto tanto osannato dal suo ideatore, Matteo Salvini, e che invece si sta dimostrando, settimana dopo settimana, un pazzesco buco nell’acqua. A fare il punto sulla situazione è un dettagliato report realizzato da OpenPolis e ActionAid. Il quadro tratteggiato è più che chiaro: una trasformazione negativa e complessiva del sistema di accoglienza che ha come conseguenza diretta la contrazione dei diritti dei migranti e un cambio di prospettiva sul ruolo del Terzo Settore, che passa da una funzione di sussidiarietà e sostegno a una destinata al controllo dei migranti con il taglio dei servizi per l’integrazione. Con la conseguenza che i bandi previsti con i nuovi capitolati di gara del Decreto sicurezza sono andati ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

