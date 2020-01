Il compleanno di Kate Middleton oscurato da Harry e Meghan, tutti parlano dei Sussex (Foto) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Kate Middelton oggi festeggia il suo compleanno; gli auguri per i suoi 38 anni però passano in secondo piano perché Harry e Meghan Markle ieri hanno annunciato la loro decisione di volersi allontanare dai Windsor. Sembra che la scelta dei duci del Sussex non sia stata prima condivisa con William e Kate e ovviamente questi ultimi sarebbero molto dispiaciuti. Un compleanno di certo turbato oltre che oscurato, anche se la Middleton aveva già deciso di festeggiare in forma privata, con pochi amici e la famiglia. Davvero i duchi di Cambridge hanno saputo tutto solo a cose fatte? E’ quanto rivela una fonte a US Weekly sottolineando che non solo William era all’oscuro della decisione del fratello ma che adesso è molto triste proprio perché in passato sarebbe stata lui la prima persona a cui Harry avrebbe confidato tutto, soprattutto una scelta del genere. Harry E Meghan MARKLE ANNUNCIATO LA ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

