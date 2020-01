Il Capitano fa shopping nella Capitale. E svuota il gruppo FI in Campidoglio. Prosegue l’opa di Salvini su Roma pure contro la Meloni. Per la Regione in campo l’ex sottosegretario Durigon (Di giovedì 9 gennaio 2020) Che il leader della Lega Matteo Salvini abbia messo nel mirino il sindaco di Roma Virginia Raggi non è una novità e che, oltre a conquistare la guida del Campidoglio brami anche di “espugnare” la Regione Lazio nemmeno. Ma al di là delle invettive sul malgoverno targato rispettivamente M5S e e Pd, il suo progetto sta prendendo nelle ultime settimane una forma concreta. Prima di immergersi totalmente nella campagna per le regionali in Emilia Romagna, il Capitano ha girato fino a Natale le periferie romane in lungo e in largo, dai mercati rionali ai roghi tossici di Fonte Laurentina, con tanto di raccolta firme “Raggi dimettiti” e show finale in un teatro stracolmo. “Mi auguro che la prossima primavera si possa votare nella Capitale, nel Lazio e in Italia, ce la metteremo tutta per offrire questa possibilità”, disse Salvini in quell’occasione, e ieri è stato aggiunto un tassello ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

