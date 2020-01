Il candidato della Lega in Calabria che dalla vasca saluta il gruppo Whatsapp del “revenge porn” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alfio Baffa, ex consigliere comunale di Corigliano e candidato al consiglio regionale in Calabria con la Lega, è finito al centro della polemica per un video - inviato a un gruppo Whatsapp dal nome 'Revenge porn' - in cui si trova nella vasca del suo hotel a Roma, fumando un sigaro e bevendo rum. Il video è stato però diffuso online e non è rimasto privato, come pensato da Baffa inviandolo nel gruppo. Leggi la notizia su fanpage

