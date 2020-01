Il brindisi con idromassaggio di Alfio Baffa, candidato della Lega al consiglio regionale della Calabria (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alfio Baffa, candidato alle elezioni regionali in Calabria con la Lega, è ritratto in questo meraviglioso video mentre saluta i suoi amici del gruppo “revenge porn” da una vasca da bagno al termine di un comizio di Matteo Salvini a Roma. Il video è stato mandato in una chat su Whatsapp e da lì è finito su Internet. Il brindisi con idromassaggio di Alfio Baffa, candidato della Lega al consiglio regionale della Calabria Baffa è stato consigliere comunale di Forza Italia (dal 2013 al 2018). Su facebook si è giustificato così dopo la pubblicazione del video: In merito al video che mi sta rendendo famoso mi chiedo: un bagno in vasca fa notizia perché i candidati delle altre liste non sono molto “puliti”? O forse è una questione di buon gusto? Perché in quel caso ci tengo a scusarmi: non si può bere del rhum in un bicchiere di plastica! Che un video mandato goliardicamente a qualche amico ... Leggi la notizia su nextquotidiano

