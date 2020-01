Il 2019 dei partiti: la crisi di Forza Italia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dalla scissione di Toti al superamento da parte di Fratelli d'Italia: per il partito di Berlusconi si chiude un anno da dimenticare. di Alice Forlin Il 2019 sarà ricordato come l'anno buio di Forza Italia. Infatti, se per il partito di Silvio Berlusconi il 2018 aveva sancito la perdita della leadership del centrodestra a favore della Lega, nel 2019 la crisi si è fatta ancora più profonda, con il sorpasso da parte di Fratelli d'Italia e il conseguente declassamento a quinta Forza (...) - Politica / partiti, Forza Italia, , Berlusconi Leggi la notizia su feedproxy.google

