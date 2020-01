Icardi Juventus, scoppia il caso al PSG? La decisione del calciatore (Di giovedì 9 gennaio 2020) Icardi Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter, attualmente in forza al Paris Saint Germain, potrebbe diventare un calciatore della Juventus. Secondo indiscrezioni, il calciatore avrebbe aspettato a lungo la società bianconera la scorsa estate prima di trasferirsi in francia, ma non se ne fece nulla; ora la situazione sembra ripetersi. Icardi Juventus, novità importanti secondo Repubblica Secondo quanto riferito da Repubblica, Mauro Icardi avrebbe intenzione di dire di no al riscatto programmato del PSG. Il quotidiano, infatti, riferisce che l’attaccante argentino si starebbe mettendi di traverso ai piani dell’Inter. Il centravanti non avrebbe intenzione di accettare il riscatto da parte del Paris Saint Germain perché vuole la Juventus a fine stagione; situazione tutt’altro che semplice, ma che ... Leggi la notizia su juvedipendenza

