“I migliori film mai girati”, la nuova opera letteraria di Emanuele Canzaniello (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – “Trentaquattro recensioni di film… inesistenti. Le ha scritte Emanuele Canzaniello e compongono il libro I migliori film mai girati (Oèdipus 2019). Già autore del volume di poesie Per l’odio che vi porto (2017), il trentacinquenne Canzaniello dà vita a un libro fatto di recensioni credibili, minuziose e allucinatorie a film che sono del tutto o in parte invenzioni, gioco letterario, esercizio stilistico. “Si tratta di brevi prose – dice l’autore – sullo stile delle recensioni giornalistiche cinematografiche, che però trattano di film mai stati, mai realizzati, ma che forse avrebbero potuto vedere la luce”. Un’autentica opera di fantasia, all’interno della quale, però, alcuni titoli e personaggi possono essere reali. La formula scelta da Canzaniello prevede infatti l’utilizzo di attori, registi e fotografi, cui si attribuisce di aver ... Leggi la notizia su anteprima24

