I film degli Avengers parlano anche di massimi sistemi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Se familiari e amici non comprendono fino in fondo la vostra passione per il Marvel Cinematic Universe, non prendetevela troppo: milioni di persone nel mondo amano le pellicole che vedono i supereroi protagonisti. Grazie al costante confronto tra forze del bene e del male, questi film parlano (a modo loro) anche di etica, leadership e rapporti umani. Ma non lo diciamo noi: ne è convinto Chris Robichaud, senior lecturer di etica e politica pubblica presso l’Harvard Kennedy School of Government. Proprio come voi, Robichaud è un superfan di questa saga e dei fumetti che la ispirano. Ma c’è di più. In questo video, confrontandosi con il giornalista di Wired Usa Peter Rubin, il politologo spiega quali sono i grandi temi filosofici e politici nascosti nella saga degli Avengers. In Capitan America: Civil War, ad esempio, Tony Stark esorta i colleghi eroi ad accettare una ... Leggi la notizia su wired

